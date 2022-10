Verkehrsunfall Motorradfahrer bei Unfall in Unterengstringen schwer verletzt Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer in Unterengstringen ZH haben sich am Dienstag beide Fahrer verletzt, jene im Auto mittelschwer und jener auf dem Motorrad schwer. Beide wurden ins Spital gebracht.

Der Töff wurde beim Unfall vollständig demoliert. Kantonspolizei ZH / Twitter

Kurz vor 17.15 Uhr fuhr ein 29 Jahre alter Motorradlenker auf der Überlandstrasse von Fahrweid her Richtung Schlieren, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich vom Dienstagabend hiess. Auf der Ausfahrtsstrasse des Golfclubparkplatzes streifte das Motorrad dann seitlich-frontal ein Auto, das aus dieser Strasse nach links in die Überlandstrasse einbiegen wollte.

Durch den heftigen Zusammenprall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Die 74-jährige Autofahrerin musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden.

Warum genau es zu der Kollision gekommen war, wird noch untersucht. Wegen des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Überlandstrasse bis 20.00 Uhr beidseitig für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehren richteten Umleitungen ein. (sda)