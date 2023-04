Mann wird auf der A3 bei Rüschlikon von Lastwagen erfasst

Oetwil Direkt am Waldrand entstehen zwölf Einfamilienhäuser – zehn sind noch zu haben

Die MCI Group aus Spreitenbach baut an der Erlenstrasse in Oetwil zwölf Einfamilienhäuser mit unterschiedlich grossen Sitzplätzen und Gärten sowie zwei Tiefgaragen. Am Montag war der Spatenstich.