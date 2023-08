Verkehrsunfall Lieferwagen-Fahrer entkommt auf Bahnübergang knapp der S-Bahn Wenig hat gefehlt, und nicht nur der Lieferwagen, sondern auch dessen Fahrer wäre von der S-Bahn in Affoltern am Albis gestreift worden.

Mit dem Leben davon gekommen ist bei einem Bahnübergang in Affoltern am Albis ein 25-jähriger Lieferwagen-Fahrer, bevor der Zug heranraste. So kam es am späteren Dienstagnachmittag zu einer Streifkollision zwischen dem noch schnell vorteilhaft geparkten Fahrzeug und der S-Bahn, bei der aber niemand verletzt wurde.

Kurz nach 17.00 Uhr fuhr ein der Mann mit seinem Lieferwagen auf der Giessenstrasse stadteinwärts, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstagabend mitteilte. Als sich sein Fahrzeug auf dem Bahnübergang befand, begannen sich die Schranken zu schliessen. Obwohl der Fahrer den Lieferwagen sofort parallel zum Schienenstrang stellte, konnte er nicht verhindern, dass dieser von der S-Bahn erfasst wurde.

An der Zugkomposition der S5 entstand minimaler, an der Sicherungsanlage des Bahnübergangs und am Lieferwagen jedoch erheblicher Sachschaden. (sda)