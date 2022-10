Verkehrsunfall Lastwagen fährt in Zürich erneut Velofahrerin an In Zürich ist es am Donnerstag erneut zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einer Velofahrerin gekommen.

Schon wieder hat ein Lastwagen in Zürich eine Velofahrerin angefahren. Symbolbild: Severin Bigler

Ein Lastwagen fuhr am Donnerstagvormittag nach rechts ins Bahnhofsquai und fuhr dabei die Velofahrerin an. Sie wurde erheblich verletzt. Die Frau habe mit der Sanität in ein Spital gebracht werden müssen. Der Unfallhergang sei noch unklar.

Erst am vergangenen Freitag war es in Zürich ebenfalls zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einer Velofahrerin gekommen. Ein abbiegender Betonmischer hatte eine Frau auf der Badenerstrasse angefahren. Die Velolenkerin starb noch vor Ort. (sda)