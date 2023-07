Verkehrsunfall Frau bei Frontalunfall in Hausen am Albis ZH schwer verletzt Bei einem Unfall in Hausen am Albis ZH war ein Auto aus unbekannten Gründen auf die Gegenspur geraten.

Beim Frontalzusammenstoss zweier Autos in Hausen am Albis ZH am Montag sind drei Menschen verletzt worden. Symbolbild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Beim Frontalzusammenstoss zweier Autos in Hausen am Albis ZH am Montag sind drei Menschen verletzt worden, darunter eine 78-jährige Lenkerin schwer. Ein Rettungshelikopter flog sie in ein Spital.

Ein 75-jähriger Autofahrer und seine 71-jährige Beifahrerin im zweiten Auto kamen mit leichten Verletzungen davon, wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte. Sie wurden in einem Rettungswagen in ein Spital transportiert.

Zum Unfall kam es laut Polizei, als die 78-Jährige gegen 14.30 Uhr auf der Reppischtalstrasse nach Stallikon fuhr. Sie geriet in einer Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Wagen. Die Strasse war nach dem Unfall für rund dreieinhalb Stunden gesperrt. (sda)