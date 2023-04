Verkehrsunfall Familie wird bei Autounfall in Volketswil verletzt Bei einem Unfall in Volketswil sind alle vier Insassen im Auto teils schwer verletzt worden.

Alle vier Familienmitglieder wurde bei dem Aufprall verletzt. Symbolbild: Unbekannt/ AGR

Eine vierköpfige Familie ist am frühen Mittwochabend bei einem Autounfall in Volketswil verletzt worden. Ihr Wagen war frontal mit einer Baustellenabschrankung kollidiert und anschliessend in einen Baum geprallt.

Bei dem Unfall wurden der 37-jährige Fahrer, seine 32-jährige Ehefrau sowie die vier und zehn Jahre alten Kinder mittelschwer bis schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Die genaue Unfallursache wird nun untersucht.(sda)