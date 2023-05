Verkehrsunfall Falschfahrer verursacht bei Schaffhausen Unfall und fährt weiter Nachdem der Falschfahrer auf der A4 einen Unfall verursacht hat, sucht die Schaffhauser Polizei nach Zeugen vom Mittwochabend.

Beim Unfall kam es zu hohem Sachschaden. Symbolbild: LZM

Ein Falschfahrer hat am späten Mittwochabend auf der Autobahn A4 bei Schaffhausen einen Unfall verursacht. Nachdem er kurz ausgestiegen war, fuhr er in seinem stark beschädigten Auto in die falsche Richtung weiter. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Der Falschfahrer wendete sein Auto erst, nachdem ihm zirka zehn weitere Fahrzeuge entgegenkommen waren, wie die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.

Der Mann war auf der A4 von Bargen SH in Richtung Schaffhausen unterwegs. Er kollidierte gemäss Mitteilung heftig seitlich mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug. Beim Unfall kam es laut Polizei zu hohem Sachschaden.(sda)