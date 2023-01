Verkehrsunfall Autofahrer geraten nach Kollision auf A3 bei Weiningen aneinander Nach einem Auffahrunfall kam es zum Streit. Dabei wurde ein Mann mittelschwer verletzt. Der der zweite Fahrer ist flüchtig.

Nach einem Unfall auf der A3 bei Weiningen kam es zum Streit. Ein Mann wurde bei den Handgreiflichkeiten verletzt.

Nicht bei einem Unfall, sondern erst danach hat sich am Freitagmorgen ein Autofahrer verletzt: Nach einer Auffahrkollision auf der A3 bei Weiningen war es zwischen dem 59-jährigen Deutschen und einem noch unbekannten Lenker zu einem heftigen Streit gekommen.

Bei der Auseinandersetzung zog sich der Deutsche mittelschwere Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Er musste zur Kontrolle in ein Spital gefahren werden.

Zur leichten Auffahrkollision war es gemäss Mitteilung um etwa 6.45 Uhr auf dem in Richtung Bern führenden Fahrstreifen gekommen. Die beiden beteiligten Lenker hielten wenig später im Bereich der Rampe A1/A3 an. In der Folge entbrannte der Streit.

Der Lenker des hinteren Fahrzeugs, gemäss Mitteilung wohl ein dunkler BMW der 5er Serie, setzte sich nach der Auseinandersetzung wieder hinters Steuer und fuhr davon ohne sich weiter um den Verletzten oder den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)