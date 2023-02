Verkehrsunfall Auto landet nach Kollision mit Lieferwagen in Zürcher Garten Am Dienstagnachmittag kollidierte ein Auto mit einem Lieferwagen. Es kippte zur Seite und landete in einem Schrebergarten. Zwei Personen wurden verletzt.

In der Zürcher Bändlistrasse stiessen ein Auto und ein Lastwagen zusammen. Stadtpolizei Zürich

Zum Glück ist derzeit nicht die Jahreszeit für Gartenarbeiten: In Zürich-Altstetten ist am Dienstagnachmittag ein Auto nach einem Unfall auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen – mitten in einem Familiengarten zwischen Gartenhäuschen und Grillstellen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.30 Uhr auf der Bändlistrasse, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Ein Auto und ein Lieferwagen waren miteinander kollidiert, woraufhin der Lenker des Personenwagens die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Sein Wagen kam von der Strasse ab, durchbrach einen Zaun und kippte auf der Wiese um.

Sowohl der Lenker des Autos als auch jener des Lieferwagens konnte gemäss Mitteilung sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Beide wurden aber von der Sanität für weitere Abklärungen ins Spital gebracht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Personen auf dem Gartenareal. (sda)