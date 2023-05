Verkehrsunfall 73-jähriger E-Biker in Hausen am Albis gestürzt und schwer verletzt Ein 73-jähriger E-Biker hat sich in Hausen am Albis trotz Helm schwer am Kopf verletzt.

Die Unfallstelle an der Albisstrasse. Bild: Kantonspolizei Zürich

Ein 73 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Sonntagnachmittag in Hausen am Albis gestürzt und hat sich dabei schwer an Kopf und Oberkörper verletzt. Ein Helikopter brachte den Verunfallten in ein Spital, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Der Radfahrer, der einen Helm trug, war laut Mitteilung der Kantonspolizei Zürich beim Kreuzen mit einem entgegenkommenden Velofahrer zusammengestossen.(sda)