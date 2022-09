Am Dienstagmorgen kam es in Bachenbülach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Involviert waren mehrere Fahrzeuge. CH Media Video Unit / Melissa Schumacher

Verkehrsunfall 65-jähriger Mann bei Kollision in Bachenbülach schwer verletzt Vier Fahrzeuge sind am Dienstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr in Bachenbülach ZH zusammengestossen. Dabei wurde ein 65-jähriger Lenker eines Landwirtschaftsfahrzeugs schwer verletzt.

Ein 65-jähriger Lenker eines landwirtschaftlichen Motorkarrens ist am Dienstagmorgen bei einer Kollision in Bachenbülach ZH schwer verletzt worden. Kapo ZH

Der Mann sei mit seinem Motorkarren auf der Churzäglenstrasse Richtung Oberglatterstrasse unterwegs als es im Bereich der Einmündung zu einer Kollision mit einem Personenwagen kam, schrieb die Kantonspolizei Zürich am Dienstag in einer Mitteilung. Der Personenwagen fuhr von Oberglatt in Richtung Bachenbülach.

Als Folge der Kollision rutschte der Personenwagen auf die Gegenfahrbahn, wo er seitlich ein entgegen fahrendes Auto streifte. Anschliessend kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem ebenfalls entgegen fahrenden Lieferwagen.

Der Fahrer des Motorkarrens wurde bei diesem Unfall schwer verletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung ins Spital gebracht. Die drei anderen Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Beidseitige Strassensperrungen

Die genaue Unfallursache ist bislang nicht bekannt. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt.

Wegen des Unfalls musste die Oberglatterstrasse zwischen der Kasernenstrasse in Bachenbülach und dem Ortsbeginn Oberglatt für den Verkehr beidseitig gesperrt werden. (sda)