Verkehrsdelikt Autofahrer verunfallt bei Flucht vor Polizei Am Montagnachmittag wollte sich ein Autofahrer einer Polizeikontrolle entziehen. Auf der Flucht kam das Auto von der Fahrbahn ab und der Fahrer verletzte sich.

Bild: Kantonspolizei Zürich

Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag auf der Flucht vor der Polizei in Wetzikon verunfallt. Verfolgt von einer Patrouille touchierte er in einer Rechtskurve den Fahrbahnrand, schleuderte auf eine Wiese und prallte in einen Baum. Dabei verletzte sich der Schweizer.

Er fiel der zivilen Patrouille durch seine unsichere Fahrweise auf, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Patrouille setzte sich hinter das Auto, wonach der Lenker mit stark übersetztem Tempo und unter Missachtung der Verkehrsregeln die Flucht ergriff.

Die Polizei setzte die Nachfahrt mit Abstand und eingeschaltetem Blaulicht fort. Nach dem Aufprall auf den Baum brachte ein Rettungswagen den Mann ins Spital. Der Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.(sda)/(chm)