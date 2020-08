Von Samstag, 15. August, 1 Uhr, bis Montag, 17. August 2020, 5 Uhr, ist die die Glori-astrasse zwischen der Voltastrasse und der Moussonstrasse in beiden Fahrtrichtung für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen erfolgen stadteinwärts via Bergstrasse und Zürichberg-strasse und stadtauswärts via Rämistrasse, Universitätsstrasse und Gladbachstrasse. Der Grund für die Verkehrsbehinderungen ist ein Gleisbau. (mmg)