Dietikon Gabriel Brönnimann alias Blvmenkind präsentiert an seinem Heimspiel auf dem Kirchplatz erstmals sein Debütalbum

Trotz seines Hits, der über zehn Millionen Mal angehört wurde, hat der Dietiker Gabriel Brönnimann sich bis zu seinem Debütalbum sechs Jahre Zeit gelassen. Vor seinem ersten Auftritt in seiner Heimat gibt er Einblick in sein Schaffen und erzählt, wie er in den vergangenen Jahren das nötige Selbstvertrauen aufgebaut hat, um als Musiker durchzustarten.