Verkehr Zahl der Fahrgäste in Winterthur und Zürich steigt an Die VBZ und der Stadtbus Winterthur verzeichneten im Jahr 2022 mehr Passagiere als im Vorjahr.

Die Zahl der Fahrgäste der VBZ und des Stadtbus Winterthur steigt an. (Archivbild) Michael Buholzer / KEYSTONE

Die VBZ und Stadtbus Winterthur haben 2022 einen deutlichen Anstieg bei den Fahrgastzahlen registriert. So viele wie vor der Pandemie waren es aber noch nicht.

2022 waren 268,5 Millionen Personen in Trams und Bussen der VBZ unterwegs, wie diese am Donnerstag meldeten. Das ist ein Anstieg um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Stadtbus Winterthur meldete 27 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das sind 15 Prozent mehr als 2021.

Bis Ende März 2022 hatte im öV noch Maskenpflicht geherrscht. Zudem mussten in Winterthur und Zürich teilweise wegen Krankheitsausfällen das Angebot reduziert oder gar Linien gestrichen werden. So erreichte etwa Stadtbus Winterthur erst in den letzten Monaten des Jahres wieder das Vor-Pandemie-Niveau.

Einen bedeutenden Anteil am Anstieg dürfte der Wegfall des Nachtzuschlags gehabt haben, heisst es in beiden Mitteilungen. Der Zürcher Verkehrsverbund hatte bereits früher einen Rekord an nächtlichen Fahrgästen gemeldet. (sda)