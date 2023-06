Gemäss Chauffeur Charly Suter birgt die neue Velospur ein grosses Risiko. TeleZüri

«Der breite Velostreifen gibt den Velofahrern eine falsche Sicherheit», meint Carchauffeur Charly Suter in Interview mit TeleZüri. Fahre ein Velofahrer zur gleichen Zeit in die Kurve beim Hauptbahnhof wie ein grösseres Fahrzeug, sei es nicht auszuschliessen, dass es zu einem Unfall komme. Die Kurve sei zu eng dafür, dass sie ein Velo und ein Car oder Lastwagen gleichzeitig befahren könnten.

Trotz des neuen Velostreifens am HB ist die Gefahr für Velofahrer beim Rechtsabbiegen gross. Screenshot TeleZüri

Die Stadt Zürich liess den Velostreifen mit der Intention erstellen, die Gefahr für Velofahrer zu senken. So äussert sich die Stadt bei einer Stellungnahmen gegenüber TeleZüri auch wenig besorgt. Der Velostreifen sei extra so markiert worden, dass bei korrekter Fahrweise grosse Fahrzeuge nicht darüber fahren würden.

Dem widerspricht Chauffeur Charly Suter klar. Bei der scharfen Rechtskurve am Löwenplatz müssten Fahrer von Bussen, Reisecars und Lastwagen gezwungenermassen auf den Velostreifen fahren. Ohne das Befahren des Velostreifens sei es nicht möglich die Kurve zu erwischen. Aufnahmen von TeleZüri stützen die Aussage des Chauffeurs. Nicht nur Suters Car, sondern auch etliche andere grosse Fahrzeuge fahren beim Abbiegen auf den Velostreifen.

Auch Andrea Freiermuth von Pro Velo blickt weiterhin mit Sorge auf die Strecke Richtung Hauptbahnhof. Eine mögliche Lösung zur Abschwächung der Gefahr wäre gemäss Freiermuth «Vor-Grün» für Velofahrer. Das würde heissen, dass die Velofahrer vor dem anderen Verkehr losfahren könnten. So käme man sich in der Kurve nicht in die Quere.

Velotunnel unter dem Hauptbahnhof

Die Situation für Velofahrer rund um den Hauptbahnhof ist schon seit Jahren ein grosses Problem. Auf den dicht befahrenen Strassen kam es bereits mehrmals zu Unfällen zwischen Velofahrern und anderen Verkehrsteilnehmern. So prallte beispielsweise im Herbst 2022 eine Velofahrerin in der Nähe des Hauptbahnhofes mit einem Lastwagen zusammen. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Ein Velotunnel soll die Verkehrssituation am Zürcher HB für Velofahrer erleichtern. Dazu wird der ungenutzte Autobahntunnel am Hauptbahnhof zugunsten von Fahrrädern umfunktioniert. Die Eröffnung des Tunnels ist im Sommer 2024 geplant. (don)