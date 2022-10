Verhaftungen Zwei Männer nach Dutzenden Fahrzeugeinbrüchen in Zürich verhaftet Die Stadtpolizei Zürich hat am Dienstagabend und Mittwochmorgen zwei mutmassliche Fahrzeugeinbrecher verhaftet. Ein 37-jähriger Schweizer wurde in Schwamendingen auf frischer Tat ertappt. Die Polizei klärt nun, ob er für mehrere Dutzend Fahrzeugeinbrüche verantwortlich ist.

Die Polizei konnte zwei Fahrzeugeinbrecher festnehmen. (Symbolbild) Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Ausserdem meldete eine aufmerksame Anwohnerin, dass ein Mann in der Müllerstrasse eine Autoscheibe eingeschlagen habe. Rund zwei Minuten nach dem Notruf rückte eine Streifenwagenpatrouille an und verhaftete einen 20-jährigen Marokkaner, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte. (sda)