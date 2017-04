Weil die Mittel der zweiundzwanzigsten und letzten Wohnbauaktion im Jahr 2011 ausgeschöpft sind, stimmt das Zürcher Stimmvolk am 21. Mai über einen weiteren Rahmenkredit von 90 Millionen Franken ab. Damit soll sichergestellt werden, dass die bisherige Subventionierung von Wohnungen in der Stadt Zürich, die es seit 1943 gibt, weitergeführt werden kann.

Mit dem beantragten Kredit sollen rund 1100 zusätzliche Wohnungen verbilligt werden können, steht in den Abstimmungsunterlagen geschrieben. Die Miethöhe orientiert sich gemäss dem Grundsatz des gemeinnützigen Wohnens am Selbstkostenpreis. Im Zuge der beiden letzten bewilligten Wohnbauaktionen in den Jahren 2011 und 2005 wurden je 30 Millionen Franken gesprochen. 2011 entstanden daraus 340, in den sechs Jahren davor rund 410 verbilligte Wohnungen.