Hat ein Fachmann allerdings das Potenzial einmal beurteilt, ist die Kirchgemeinde nachher weitgehend frei, in welchem Bereich sie tatsächlich etwas verändern möchte. Am meisten profitieren Kirchen natürlich, wenn sie im Energieverbrauch sparen und folglich die Heizkosten gesenkt werden können. So wird die Kirche in Meilen nur noch auf 18 Grad geheizt und dies auch nur dann, wenn ein Gottesdienst angekündigt sei, so das "Regionaljournal Zürich Schaffhausen".

Zum Schluss gibt Andreas Frei etwas optimistisch bekannt, dass momentan weitere Gespräche mit Kirchen im Kanton Zürich stattfinden würden, die auf dem Weg zur "Öko-Kirche" seien. (lgi)