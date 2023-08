92-jährige Velofahrerin bei Unfall in Schwerzenbach schwer verletzt

Dietikon 160 Kunden pro Tag im neuen 24/7-Shop: Betreiber ist vom Selbstbedienungskonzept überzeugt

Ende Juni hat an der Heimstrasse in Dietikon der 24 Select & Go Shop eröffnet. Gemäss dem Betreiber war das Geschäft dank der aussergewöhnlichen Öffnungszeiten von Anfang an ein Erfolg.