Velostation ist ein Misserfolg — trotz schlechter Auslastung plant Stadt weitere Abstellplätze

Vor zwei Jahren öffnete die unterirdische Velostation beim Europaplatz ihre Türen. Dabei griff die Stadt für das Projekt tief in die Tasche: Rund 14 Millionen Franken kostete das Veloparkhaus. Die Mehrheit der 1600 Abstellplätze beim Hauptbahnhof steht jedoch leer. Wie die «NZZ» in einem Bericht schreibt, bleibe die Nachfrage nach den unterirdischen Abstellplätzen bis heute tief. Anfangs lief der Verkauf der Abos zwar gut an. In den ersten Wochen haben knapp 500 Velofahrer ein solches Abo gelöst. Laut Angaben des Tiefbaudepartements ist die Auslastung durch Monats- und Jahresabos seither aber relativ konstant um die 55 Prozent geblieben.

Nun will die Stadt auf die geringe Nachfrage reagieren. Um eine bessere Auslastung der Velostation Europaplatz zu erreichen, werde zurzeit tieferen Preise geprüft, teilt das Tiefbauamt der «NZZ» mit. In den nächsten Wochen werde entschieden, um wie viel die Preise gesenkt werden sollten.

«Es muss halt schnell gehen»

Tatsächlich dürfte die Preise für ein Abstellplatz der Grund für die schlechte Nutzung sein. Heute kostet ein Platz zwei Franken pro Tag und 180 Franken das Jahresabo. Ganz anders sieht es bei den 1500 oberirdischen Gratisplätzen neben der Sihlpost und bei der Postbrücke aus. Die Veloständer sind meist überfüllt und weil viele Pendler keinen Platz mehr finden, stellen sie ihre Zweiräder auch an Mauern, Pfosten oder Absperrgittern ab. Sie stehen teilweise im Weg, so dass kaum mehr Platz zum Durchkommen bleibt. «Es muss halt schnell gehen, und dass es nicht kostet, finde ich natürlich auch gut», antwortet eine Frau auf Nachfrage der «NZZ». Die Pendler schätzen, dass sie ihr Fahrrad oberirdisch abstellen können und nicht extra über die Rampe in den Untergrund fahren müssen.

Vor zwei Jahren forderte Markus Knauss, Gemeinderat der Grünen, dass es trotz dem Millionenbau im Untergrund weiterhin Gratis-Abstellplätze geben soll. Die politischen Gegner warfen Knauss danach vor, Klientelpolitik zu betreiben. Knauss will diese Argumente nicht gelten lassen. «Wenn Zürich eine Velostadt werden und das Netto-null-Ziel bis 2030 erreichen will, dann müssen wir froh sein um jeden Velofahrer», sagt der Co-Geschäftsführer des Verkehrs-Club (VCS) Zürich. «Das muss der Stadt auch etwas wert sein.»