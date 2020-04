Der Mann kam auf der abfallenden Strasse zu Fall und kollidierte mit einem Kandelaber am rechten Strassenrand. Trotz sofortiger Rettungsversuche sei der Mann noch am Unfallort gestorben, teilte die Stadtpolizei am Donnerstag mit.

Seine Identität stehe noch nicht zweifelsfrei fest. Auch der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt.