«Critical Mass» mit 4000 Menschen legt in Zürich den Verkehr lahm

Am Freitagabend um 19.20 Uhr fuhren in Zürich rund 4000 Velofahrerinnen und Velofahrer vom Bürkliplatz in Richtung Wollishofen los zur "Critical Mass". Sie legten den Auto- und Tramverkehr lahm, es kam zu Rückstaus.