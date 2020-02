Im Jahr 2019 waren die VBZ auf den Zürcher Schienen und Strassen in 549 Unfälle involviert, in 58 Fällen gab es Verletzte. Zwei Mal endeten die Unfälle tödlich.

Gestiegen ist auch die Zahl der so genannten Stoppunfälle, bei denen der Chauffeur notfallmässig wegen eines anderen Verkehrsteilnehmers bremsen musste. Diese stiegen von 197 auf 253, wie die VBZ am Donnerstag mitteilten. Böswillige Beschädigungen etwa an Trams und Haltestellen gingen dafür leicht zurück.