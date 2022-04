Zwei leicht Verletzte nach Autokollision

Urdorf Philosoph Riccardo Bonfranchi: «Ich kann Stolz nichts Positives abgewinnen»

In seinem 17. Werk philosophiert der Urdorfer Sonderpädagoge über das Thema Stolz. Er kommt zum Schluss, dass das Phänomen bekämpft werden muss. Am 2. Mai präsentiert der Schriftsteller seine Überlegungen an einer Buchvernissage in der Bibliothek Urdorf.