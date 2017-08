In einer Nacht-und Nebel-Aktion wurden in den vergangenen Wochen nicht nur in Zürich sondern auch in der Umgebung zahlreiche O-Bikes verteilt – so auch im Limmattal und in der Stadt Uster. Hier wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die ersten Velos verteilt.

Die Stadt Uster hat dabei gar keine Freude an den gelben Zweirädern eines asiatischen Unternehmens mit Sitz in Singapur. Nun stoppt sie als Erste Schweizer Stadt deren weitere Expansion, berichtet der «Tages Anzeiger».