Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad in Uster ist der Zweiradfahrer schwer verletzt worden. Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft abgeklärt.