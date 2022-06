Auto stürzt in Tobel: 62-Jähriger Lenker tot

Am Donnerstagmorgen wurde der Kantonspolizei Zürich gemeldet, dass im Tobel parallel zur Birmensdorferstrasse ein Auto liegen würde. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte fanden in dem Fahrzeug einen leblosen Mann vor. Dieser wurde in der Nacht als vermisst gemeldet.