Urdorf Von «Hey Baby» bis «No Matter What»: Liebesfilme gaben am Herbstkonzert den Ton an Unter dem Motto «The Magical Music of Romantic Comedies» lud der Musikverein Harmonie Urdorf am Samstagabend zum ­Herbstkonzert in die Urdorfer Zentrumshalle. Dabei flimmerte auch Hugh Grant über die Leinwand.

9 Bilder 9 Bilder Der Musikverein Harmonie Urdorf lud am Samstagabend zum grossen Konzert. Christian Murer

Die Sängerin Anja Haeseli stand in einem paillettenbesetzten Kleid auf der Bühne in der Urdorfer Zentrumshalle und sang gemeinsam mit Daniel Kandlbauer neben ihr ein Lied aus der romantischen Filmkomödie «Notting Hill». Hinter den beiden Sängern wurde ein Ausschnitt des Filmklassikers mit dem britischen Schauspieler Hugh Grant an die Leinwand projiziert und an der Decke spielten farbige Lichter.

Für einmal war die Zentrumshalle am Samstagabend ganz in ein romantisches ­Ambiente gehüllt. Das diesjährige Herbstkonzert stand denn auch unter dem Motto «The Magical Music of Romantic Comedies». Neustart nach zwei coronabedingten Absagen «Wir alle sind sehr glücklich, dass wir nach zwei Jahren erneut hier auftreten können», sagte der Berner Moderator und Sänger Daniel Kandlbauer zu Beginn des Konzerts.

Daraufhin liess Dirigent Christian Bachmann die Zuhörerschaft in die Welt der romantischen Komödien eintauchen. Nach den ersten drei Eröffnungsstücken folgten Stücke aus dem bekannten Walt-Disney-Film «Beauty and the Beast». Später ging es weiter mit Musik aus dem Musical «West Side Story» von Leonard Bernstein. So lieferte die Harmonie während des ganzen Abends Unterhaltung von bekannten Werken.

Dabei traten immer wieder die von der Thuner Seebühne bekannten Musical-Stars Anja Häseli und Daniel Kandlbauer ans Mikrofon. Begleitet wurden sie von Pianist Thomas Kull, der zuletzt mit den Büetzer Buebe, also Gölä und Trauffer, tourte. Noch vor der Pause traten die Tambouren Helvetia Zürich auf die Bühne. Nach der Pause, in der sich die Zuhörer mit Kaffee und Kuchen versorgen konnten, waren die Musikerinnen und Musiker mit der Filmmusik von «Forrest Gump» zurück auf der Bühne.

Die Zuhörerschaft genoss zudem Lieder aus bekannten Filmen wie «Hey Baby» aus «Dirty Dancing» oder «Four Weddings and a Funeral» aus dem gleichnamigen Film. Gegen Ende des Abends bedankte sich die Neu-Präsidentin Christine Schwab bei ihrem Vorgänger Urs Dannenmann. Ihm habe man diesen Abend zu verdanken. «Während 20 Jahren hat er sehr viel bewirkt», sagte sie. So waren während seiner Amtszeit sechs Dirigenten im Amt, es fanden zwanzig Konzerte mit verschiedenen Themen sowie das Musical «Häxefüür» statt.

Dannenmann konzentriert sich fortan als OK-Präsident auf die Organisation des 31. Zürcher Kantonalmusikfests, das vom 21. bis 23. Juni 2024 in Urdorf und Schlieren über die Bühne gehen wird. Er werde dem Vorstand aber als Eventmanager erhalten bleiben. Am Ende fügte Schwab noch an: «Ein solcher Anlass ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Es ist schön zu sehen, wie am Schluss alles aufgeht und das zahlreich erschienene Publikum sowie alle Mitwirkenden zufrieden sind.»

Wenn das passiere, wisse man, dass sich der Aufwand wirklich gelohnt habe. Dabei sei der Abend auch für die Musikanten schön gewesen. «Es war wirklich toll, mit diesen Sängern und Musikern für unser Publikum diese Werke zu spielen», sagte Schwab.