Die Route des Limmatbootes startet beim Landesmuseum in Zürich. Es ist 10 Uhr. Die erste Fahrt an diesem Tag steht kurz bevor. Die heutige Schicht von Bootsführerin Adriana Holdener ist eine kurze. Die längste dauert in der Hochsaison bis abends um halb elf. Heute fährt sie viereinhalb Mal die Strecke zum Limmatquai, weiter zum Storchen, über den Bürkliplatz zum Hafen Enge, dann zum Zürihorn und wieder zurück. Danach legt Holdener eine 20-minütige Pause ein und beendet ihre Schicht gegen 18 Uhr.

Bevor die gelernte Malerin aber zusammen mit dem heutigen Deckchef Tobias Wagner die ersten Gäste auf dem Schiff begrüssen kann, müssen noch einige Arbeiten erledigt werden. Ihr Dienst tritt sie bereits kurz nach neun Uhr an. Als Erstes informiert sie sich am Morgen über die Strömung in der Limmat. «Das Schiff wird vom Flusslauf beeinflusst. Die Strömung kann ich dann beim Anlegen nutzen», sagt die Innerschweizerin. Je nach Stromstärke sei die Anfahrttechnik eine andere. An diesem Morgen gleicht der Fluss einem See. Die Oberfläche ist spiegelglatt. «Der Abfluss beträgt derzeit rund 50 Kubikmeter in der Sekunde. Das ist quasi Stillstand.

Es hat eben schon lange nicht mehr geregnet», sagt sie. Die Strömung im Fluss hängt vom Wetter rund um den Zürichsee ab. Regne es am oberen Ende des Sees stark, beeinflusse dass zeitlich versetzt den Wasserpegel in der Limmat. Wenn dann noch die Schleusen des Lettenkraftwerkes geöffnet werden, ziehe die Strömung schnell und deutlich an. Prekär wird es bei einem Abfluss von 80 Kubikmetern pro Sekunde. Dann wird die Schifffahrt auf der Limmat eingestellt. Oder wenn es zu heiss ist. Wegen des verglasten Dachs wird es im Boot schnell warm. Zwar können die mittleren Luken geöffnet werden, dies reiche aber bei Temperaturen ab 33 Grad nicht mehr aus, wie Holdener sagt.

Keine Steganfahrt ist gleich

Holdener ist eine von 35 Schiffführerinnen und -führern der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft. Seit diesem Frühling fährt sie eines der drei Limmatboote. Heute Morgen ist es «Felix». Zum Beruf kam sie zufällig. Sie war gerade auf Stellensuche, da wurde sie auf die kombinierte Stelle der Malerin und Matrosin bei der Schifffahrtsgesellschaft auf dem Zürichsee aufmerksam. So begann sie vor zwei Jahren, im Winter in der Werft und im Sommer an Deck zu arbeiten. Nach einem Jahr stieg sie zur Deckchefin auf, begrüsste eine Saison lang Passagiere und Reisegruppen, half bei Bedarf beim Einsteigen und kassierte die Fahrscheine ein.