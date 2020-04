Unterricht wird nach dem Lockdown nicht normal weitergehen

Ab dem 11. Mai sollen die Volksschulen wieder geöffnet werden, ab dem 8. Juni die Mittel-, Hoch- und Berufsschulen. Definitiv entscheiden und die Vorgaben bekanntgeben will der Bundesrat aber erst am 29. April. «Für die Kantone bedeutet das eine sehr kurze Vorbereitungszeit», sagt Silvia Steiner, Zürcher Bildungsdirektorin und Präsidentin der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz.

Zentral seien bei der Umsetzung drei Punkte: «Erstens brauchen wir ein gutes Schutzkonzept für die Schulen. Dazu gehören neben Hygienemassnahmen vor allem auch der Schutz von vulnerablen Personen», sagt Steiner. Die Gesundheit der Lehrpersonen und der Schülerinnen und Schüler stehe für sie an erster Stelle.

«Zweitens müssen wir in den kommenden Tagen mit den Verbänden des Schulfeldes und den Gemeinden mehrere Vorschläge unterbreiten und mit ihnen diskutieren, was pädagogisch sinnvoll und umsetzbar ist.» Und drittens seien Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen man den Unterricht über mehrere Wochen gut in der Praxis umsetzen könne.

«Die Kinder werden Zeit ­brauchen, um sich einzuleben»

Mitreden will dabei auch der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV). Dieser ist zwar froh, dass

der Bundesrat ein Datum genannt hat. Man dürfe aber nicht erwarten, dass der Schulbetrieb am 11. Mai

normal weitergehen werde, sagt ZLV-Präsident Christian Hugi. «Die Distanz- und Hygieneregeln werden einen grossen Einfluss auf die Arbeitsweise in der Klasse haben. Die Kinder werden auch Zeit brauchen, um sich wieder in die Klassengemeinschaft einzuleben.»