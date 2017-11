"Mit vereinten Kräften in die Zukunft" lautet der Titel des Berichts. Nielsen will die Spitäler zusammenschliessen, um Synergieeffekte zu nutzen und eine bessere Auslastung der Infrastruktur zu erreichen. Wichtige Antworten bleibt sie jedoch schuldig. So müsse die künftige Rechtsform erst noch vertieft abgeklärt werden. Ebenfalls unklar ist, wie das jährliche strukturelle Defizit von bis 40 Millionen Franken beseitigt werden soll, wie diverse Medien berichten.

Nebulöse Strategie

Kritik gibt es allerdings schon länger. So sorgten viele Personalwechsel in Nielsens Kader für Verzögerungen. Die FDP und die AL bezeichneten ihre Strategie als "nebulös", während sich die Grünen über die fehlende Lösung des Finanzierungsproblems ärgerten. Der Bericht wurde nun von der Gesundheitskommission einstimmig zurückgewiesen, auch von Mitgliedern von Nielsens eigener Partei.

Mit der Rückweisung sind Aufträge verbunden. So muss der Stadtrat dem Gemeinderat in einem Jahr Weisungen vorlegen, die eine konkrete Strategie beinhalten. Ausserdem muss Nielsen bei der Kommission halbjährlich über den Fortschritt Rechenschaft ablegen. Die Rückweisung muss noch vom Gemeinderat bestätigt werden, was aber aufgrund der Einstimmigkeit in der Kommission reine Formsache sein sollte.