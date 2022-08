Unfall Zwei Fussgänger werden von Autofahrer schwer verletzt Bei einem Unfall in der Au sind zwei Fussgänger schwer verletzt worden. Ein 41-Jähriger Autolenker fuhr das Ehepaar an, als es die Strasse überqueren wollte.

Beim Unfall in der Au wurde ein Ehepaar schwer verletzt. Kapo ZH

Der 77-Jährige und die 78-Jährige wurden beim Aufprall auf den Boden geschleudert, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. In der Nähe des Unfallorts auf der Alten Landstrasse befindet sich ein Fussgängerstreifen. Der Unfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr, aber an einer anderen Stelle.

Das Ehepaar musste mit einem Krankenwagen ins Spital gefahren werden. Die Strasse war während drei Stunden gesperrt. (sda)