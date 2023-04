Unfall Tram erfasst Passantin in Zürich und verletzt sie lebensbedrohlich Nachdem eine Fussgängerin von einem Tram erfasst wurde, musste Schutz & Rettung Zürich ausrücken.

Die Tramhaltestelle Kappeli, wo das Cobratram der Linie 2 die Fussgängerin erfasst hat. Symbolbild: Ennio Leanza/Keystone

Eine Frau ist am Dienstagabend bei der Haltestelle Kappeli in der Stadt Zürich von einem Tram erfasst worden. Die 30-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt; sie wurde vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt und dann in ein Spital gebracht.

Zum Unfall kam es gegen 20.30 Uhr, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Bei der Haltestelle Kappeli sei ein Tram stadtauswärts in Richtung Schlieren gefahren, gleichzeitig sei ein Cobratram der Linie 2 stadteinwärts in die Haltestelle eingefahren. Der Zweier habe die Frau erfasst, die die Gleise am Überqueren war.(sda)