Unfall Polizei verhaftet Autofahrer nach Unfall eines Töffs Der 28-jährige Lenker eines Motorrads musste am Montag nach einem Unfall auf der Emil-Klöti-Strasse in Zürich ins Spital gebracht werden.

Am Montagabend hat sich ein Unfall mit einem Motorrad und einem Auto ereignet. Symbolbild: LZM

Am Montagabend kam es in der Stadt Zürich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Töfffahrer mittelschwer verletzt wurde. Die Polizei verhaftete nach dem Unfall den Fahrer eines SUV. Die beiden Lenker haben sich möglicherweise ein Rennen geliefert.

Der 28-jährige Töfffahrer und ein schwarzer SUV fuhren am Montag nach 22 Uhr auf der Emil-Klöti-Strasse in Zürich. In einer Rechtskurve verlor der Motorradfahrer aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Kandelaber, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Er musste vor Ort medizinisch erstversorgt und danach in ein Spital gebracht werden. Die genaue Unfallursache wird untersucht.

Den Lenker des schwarzen SUV verhaftete die Polizei noch am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft leitete gegen ihn ein Verfahren wegen Verdachts auf ein Raserdelikt ein.(sda)