Unfall Fahrer flüchtet nach Kollision mit Kind bei Schule in Dällikon Am Donnerstagmittag wurde in Dällikon ein Kind von einem Auto angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE



Bei einem Unfall am Donnerstagmittag ist in Dällikon ein Kind von einem Personenwagen angefahren und verletzt worden. Der Fahrzeuglenker verliess die Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Dies teilte die Kantonspolizei Zürich am Freitagmorgen mit.



Kurz vor 12 Uhr wollte das siebenjährige Kind von der Schule herkommend die Schulstrasse überqueren. Beim Betreten der Fahrbahn kam es aus bislang nicht bekannten Gründen zur Kollision mit einem Personenwagen, der die Schulhausstrasse in Richtung Grundacherstrasse befuhr. Durch den Aufprall wurde das Kind zu Boden geschleudert. Nach der Kollision hielt der Fahrzeuglenker an und sprach kurz mit dem Kind.



Älterer Fahrer mit weissen Haaren und Kinnbart

Dann stieg er wieder ein und verliess die Unfallstelle, ohne sich um das Kind zu kümmern. Dieses wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Das beteiligte Fahrzeug wird als weisser Personenwagen beschrieben. Der Fahrer soll älter gewesen sein, weisse Haare und einen weissen Kinnbart getragen und einen auffallend dicken Bauch gehabt haben.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall, zum beteiligten Fahrzeug oder zum gesuchten Lenker ­machen können. Diese können sich unter der Telefonnummer 058 648 63 90 melden. (liz)