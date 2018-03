Insgesamt waren an der Konrad- und Hafnerstrasse über ein halbes Dutzend Fahrzeuge beschädigt worden, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte. In den meisten Fällen hatten die Täter einen Rückspiegel abgeschlagen. Bei einem Auto war die Motorhaube kaputt und bei einem weiteren der Heckscheibenwischer abgerissen.

Aktuelle Polizeibilder: