Umweltschutz Lärmschutz, belastete Spielplätze und Schiessanlagen: Zürcher Regierung kritisiert geplantes Umweltschutzgesetz Bis 30. Dezember läuft die Vernehmlassung zum neuen Umweltschutzgesetz des Bundes. Nun hat der Zürcher Regierungsrat dazu Stellung genommen. Er sieht Verbesserungsbedarf, mit Folgen für unser Alltagsleben.

Gehören Sie auch zu den Menschen, die gerne mal das Fenster öffnen, um frische Luft zu bekommen? Oder haben Sie Kleinkinder, die draussen spielen und dabei hie und da etwas Dreck in den Mund nehmen? Dann dürfte Sie die vom Bund lancierte Revision des Umweltschutzgesetzes (USG) interessieren. Kürzlich hat der Zürcher Regierungsrat seine Stellungnahme dazu abgeliefert – und Kritik angebracht.

Ein Kritikpunkt betrifft den Lärmschutz. So sieht das USG vor, dass Baubewilligungen nur dann erteilt werden, wenn etwa in geplanten Wohnungen genügend Räume vorgesehen sind, bei denen die Lärm-Immissionsgrenzwerte mindestens teilweise eingehalten werden. Der Zürcher Regierungsrat will dies nun präzisieren: Er setzt sich dafür ein, dass die Immissionsgrenzwerte in jedem lärmempfindlichen Raum mindestens an einem Fenster eingehalten werden. Unter Planern ist dabei vom sogenannten Lüftungsfenster die Rede.

Konkret hiesse dies: Wenn eine Wohnung an einer lauten Strasse geplant wäre, genügte es, wenn in einem Wohnraum mindestens ein Fenster nicht zur Strasse hin platziert wäre. Ohne diese Präzisierung könnte es laut Regierungsrat dazu kommen, dass Bauherren strassenseitige Fassaden gleich ganz ohne Fenster planen. Oder nur mit Fenstern, die man nicht öffnen kann. Dies wären aber gemäss Regierungsrat städtebaulich und punkto Wohnhygiene schlechte Lösungen. Die Lüftungsfenster-Regel hingegen würde mehr Spielraum bei Baubewilligungen eröffnen.

Der Regierungsrat erwähnt in diesem Zusammenhang zwei Bundesgerichtsentscheide aus dem Jahr 2016. Sie besagen, dass die sogenannten Planungswerte bei sämtlichen lärmempfindlichen Räumen einzuhalten seien. Die Urteile der höchsten Richter dienten nicht zuletzt dem Zürcher Stadtrat als Legitimation seiner Pläne, die Tempo-30-Gebiete auszuweiten, um den Strassenlärm auf ein rechtskonformes Mass zu vermindern.

Ausserdem fordert die Zürcher Regierung, dass bei jeder zu stark belärmten Wohneinheit ein ruhiger privater Aussenraum mit direktem Bezug zur Wohneinheit zur Verfügung steht.