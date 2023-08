Umbau 70 Millionen Franken für Erweiterung von Zürcher Wache Süd Die Wache Süd in Zürich Wiedikon soll instandgesetzt und erweitert werden.

Die bestehende Wache soll instandgesetzt und mit einem Erweiterungsbau für die Sanität ergänzt werden. Bild: Ennio Leanza/ Keystone

Feuerwehr und Sanität sollen mehr Platz bekommen. Die Wache Süd von Schutz & Rettung in Zürich Wiedikon soll daher umgebaut und erweitert werden. Der Stadtrat beantragt dafür einen Objektkredit von insgesamt 69,75 Millionen Franken.

Neben der Berufsfeuerwehr finden künftig auch die Sanität und die Milizfeuerwehr Platz auf dem Areal. Die Wache Süd liegt mit der direkten Anbindung an die Autobahn A3 ideal, um die Bevölkerung in den wachsenden Stadtteilen Manegg und Leimbach zu versorgen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Die bestehende Wache soll instandgesetzt und mit einem Erweiterungsbau für die Sanität ergänzt werden. Anfang 2021 gingen die Fachleute noch von Ausgaben in Höhe von 50 Millionen Franken aus. Die zusätzlichen Kosten entfallen zum grössten Teil auf die Teuerung und auf zusätzliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Der Antrag geht nun an den Gemeinderat und dann müssen die Stimmberechtigten den Kredit noch genehmigen. (sda)