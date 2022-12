Ukraine Zürich und Basel schicken gemeinsam Ambulanzfahrzeuge in die Ukraine Die Occasionsfahrzeuge sollen nicht nur in den umkämpften Gebieten, sondern auch hinter der Front zum Einsatz kommen.

Rettungsdienste modernisieren regelmässig ihren Fuhrpark. Die dabei ausgemusterten Fahrzeuge der Städte Zürich und Basel sollen jetzt in der Ukraine zum Einsatz kommen. Themenbild: Gaetan Bally / Keystone

Die Städte Zürich und Basel haben sich für die Unterstützung der Ukraine zusammengetan: Sie leisten einen Beitrag an den Kauf und den Transport von Occasionsambulanzfahrzeugen.

Die Stadt Zürich stellt dafür einen Beitrag in der Höhe von einer halben Million Franken zur Verfügung, wie der Zürcher Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Der Kanton Basel-Stadt leistet einen Beitrag von 225'000 Franken. Mit den insgesamt 725'000 Franken können rund zehn Fahrzeuge gekauft werden.

Für den Kauf, eine allfällige Nachrüstung und den Transport in die Ukraine ist die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) zuständig. Die Deza trägt dabei die Kosten für den Transport.

Fahrzeuge werden dringend benötigt

In der Ukraine herrscht aktuell ein grosser Mangel an Ambulanzfahrzeugen. Diese fehlen derzeit nicht nur in den umkämpften Gebieten. Sie werden auch dringend für die Bevölkerung in den Dörfern und Städten benötigt, die bisher vom Krieg verschont wurden.

In der Stadt Zürich stammte die Idee, Ambulanzfahrzeuge für die Ukraine aufzutreiben, von der SVP. Das Stadtparlament hatte das entsprechende Postulat im Oktober an den Stadtrat überwiesen. (sda)