Zürcher Regierungsrat will Ukrainerinnen vor Sexgewerbe schützen

Fussball Der Uitiker Fussballprofi Silvan Wallner nach dem Wechsel zum FC Wil: «Ich sehe die Dinge positiv»

Statt mit dem FC Zürich die Titelverteidigung in Angriff zu nehmen, spielt Silvan Wallner in der laufenden Saison beim FC Wil in der Challenge League. Der 20-jährige Uitiker Fussballprofi wurde für ein Jahr in die Ostschweiz ausgeliehen.