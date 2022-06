Ukraine-Krieg Zu wenige Betten: Winterthur muss Geflüchtete wohl bald unterirdisch unterbringen Die Stadt Winterthur braucht möglicherweise bald zusätzliche Betten für ukrainische Flüchtlinge. Sie macht deshalb die unterirdische Zivilschutzanlage Mattenbach als Übergangslösung bereit – und kritisiert den Bund. Dieser tue zu wenig.

Weil es möglicherweise bald zusätzliche Betten braucht, werden kommende ukrainische Flüchtlinge in Winterthur voraussichtlich in unterirdische Unterkünfte ziehen müssen. Dies, obwohl die Bundesasylzentren noch nicht ausgelastet sind. Themenbild: Bruno W. Heiniger

Die Zivilschutzanlage wurde vollständig eingerichtet und kann innert weniger Tage in Betrieb genommen werden, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. In der Anlage unter dem Schulhaus Mattenbach können ungefähr 80 Erwachsene, nicht vulnerable Personen übergangsmässig untergebracht werden. Ein Bezugsdatum steht noch nicht fest, weil sich die Situation laufend ändern kann.

Eine Zivilschutzanlage ohne Tageslicht ist keine optimale Lösung für Geflüchtete – dies findet auch die Stadt Winterthur. Es sei bedauerlich, das voraussichtlich unterirdische Unterkünfte bezogen werden müssten, obwohl die Bundesasylzentren nicht ausgelastet seien.

Deutliche Kritik am Bund

Der Bund leiste ohnehin «keinen wesentlichen Anteil an die Erstunterbringung» der Geflüchteten, kritisiert die Stadt in ihrer Mitteilung. Diese Aufgabe werde praktisch vollständig an Kantone, Städte und Gemeinden delegiert. Aktuell sind bei der Sozialberatung Winterthur 659 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer gemeldet.

Damit jenen, die unterirdisch in einer Zivilschutzanlage untergebracht werden, nicht zusätzlich die Decke auf den Kopf fällt, organisiert die Stadt ein Programm mit Tagesstrukturen und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Stadt ist zudem nach wie vor auf der Suche nach längerfristigem, oberirdischem Wohnraum. (sda)