Uitikon/Zürich Bei Felssturz am Üetliberg kam mehr Geröll hinunter als erwartet – Wege bleiben gesperrt Nach dem Felssturz von Mitte März laufen noch immer geologische Abklärungen. Die umliegenden Gemeinden diskutieren nun über weitere Sicherheitsmassnahmen.

Nach dem Felssturz auf dem Üetliberg sind nach wie vor nicht alle Wege zugänglich. Hier der Abgang zur Felsenegg. Leserbild: zvg

«Wegen Steinschlag gesperrt!», «Felssturz», «Weg gesperrt»: Wer dieser Tage am Üetliberg wandern geht, der stösst je nachdem gleich auf mehrere solche Hinweise. Sie wurden installiert, nachdem Mitte März unterhalb des Uto Kulm ein Felsbrocken abgebrochen war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Doch die beiden Treppenwege unterhalb der Aussichtsplattform sowie ein ursprünglich als Umleitung signalisierter Wanderweg bleiben bis auf weiteres gesperrt. Die teilt die kantonale Baudirektion auf Anfrage mit.

Derzeit laufen immer noch geologische Arbeiten, wie Thomas Maag, Mediensprecher bei Baudirektion, erklärt. Dabei wurde offenbar auch festgestellt, dass der zuerst als Umleitung signalisierte Weg ebenfalls gefährdet ist, sollte sich noch mehr Gestein in der Umgebung lösen. Die neue Umleitung führt nun über die weiter unten liegende Gratstrasse, wo sich auch der sogenannte Planetenweg befindet.

Die zwei Treppenwege (rot-weiss) sowie ein Wanderwage (rot) sind infolge des Felssturzes gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Gratstrasse (gelb). Screenshot: schweizmobil.ch

Gespräche zwischen Betroffenen laufen

Bei den Abklärungen gehe es darum, wie und ob überhaupt bauliche Massnahmen um und am geschützten Felsmassiv möglich sind. Möglichkeiten, um das gefährdete Gestein zu sichern, seien Netzkonstruktionen, Anker oder Spritzbeton, sagt Maag. «Aber auch wenn man solche Massnahmen ergreifen würde, bleibt immer ein Restrisiko», gibt er zu Bedenken.

In die Abklärungen des Kantons involviert sind auch die Gemeinde Stallikon, die Stadt Zürich sowie die Unternehmerfamilie Fry, der das Hotel und das Restaurant gehört.

Starke Niederschläge als Auslöser

Zum Felssturz war es gemäss Tiefbauamt wegen den teilweise starken Niederschlägen Mitte März gekommen. Insgesamt rund 20 Kubikmeter Stein sind dabei hinuntergestürzt. Ursprünglich war von acht Kubikmetern die Rede gewesen. «Der Abtrag der Gesteinsmassen hat ergeben, dass das Volumen grösser war als ursprünglich angenommen», erklärt Maag.

Nach dem Vorfall wurde in den Kommentarspalten auch behauptet, dass sich der Felsen gelöst habe, weil immer wieder Touristen darauf herumgeklettert seien. Dieser Spekulation kann der Mediensprecher der Baudirektion allerdings wenig abgewinnen: «Eine Person kann einzelne Steine loslösen, aber kaum 20 Kubikmeter Geröll in Bewegung bringen.»

Kanton: «Wir haben die Gefahr nicht unterschätzt»

Der Üetliberg besteht hauptsächlich aus Molasse, also Sedimentgesteinen. Beim abgebrochenen Felsen jedoch handle es sich um verfestigtes Lockergestein, sogenannte Nagelfluh, erklärt Maag. Diese Gesteinsart sei zwar sehr viel jünger, allerdings immer noch über 200'000 Jahre alt. In diesen Ablagerungen habe es Furchen, die sich bei Niederschlag mit Wasser füllen könnten. Das könne dazu führen, dass sich das Gestein löst. «Das ist geologisch bedingt. So etwas kann es immer wieder einmal geben.»

Rund 20 Kubikmeter Fels stürzten Mitte März den Üetliberg hinunter. Bild: zvg

In der Tat ist es nicht der erste Felssturz am Üetliberg. Bereits Anfang 2020 waren gleich mehrere Felsbrocken an derselben Stelle abgestürzt. Als Antwort darauf hatte das Tiefbauamt eine Absicherung angebracht. Hat diese nichts gebracht, der Kanton das Risiko unterschätzt?

«Wir haben die Gefahr weder unter- noch überschätzt», sagt Maag. Man habe das Risiko regelmässig beurteilt. Letztlich liesse sich ein solcher Felssturz aber nicht vorhersehen. Ganz im Unterschied zum Bündnerischen Brienz, wo sich der Fels schon seit längerem bewegt und sich dies beobachten liesse. Somit hätten auch Sensoren nichts gebracht, so Maag.

Landschaftsschutz verhindert schärfere Massnahmen

Dass man nach dem Felssturz von 2020 nicht schärfere Massnahmen ergriffen hatte, hat offenbar mit dem Landschaftsschutz zu tun. Die Felsabbruchstelle unterhalb des Kulms sei aus geologischer Sicht ein besonders wichtiger Zeitzeuge innerhalb der Albiskette und stehe unter Schutz. «Deshalb sind nicht alle baulichen Sicherungsmassnahmen möglich», erklärt Maag.

Gefährlich werden kann der Berg vor allem für Personen. Daher sei grundsätzlich immer Vorsicht geboten und die Sperrung der Wege deshalb unbedingt zu respektieren, so Maag.