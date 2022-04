Gestaltungsplan für Schulareal am See steht fest

Die kantonale Baudirektion hat den Gestaltungsplan für das neue Schulareal in Uetikon am See festgelegt. Auf dem ehemaligen Industriegelände soll eine Kantonsschule und eine Berufsfachschule für rund 2’000 Schülerinnen und Schüler entstehen, sowie ein Quartier für bis zu 600 Einwohnerinnen und Einwohner.