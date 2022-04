Üetliberg Streckensperrungen bei der Üetlibergbahn: Bis Juli verkehren unter der Woche Ersatzbusse Weil die Stromversorgung bis Anfang Juli umgestellt wird, kommt es bei der Üetlibergbahn zu längeren Streckensperrungen. Bis dahin erhalten Reisende Ersatzbusse zur Verfügung gestellt.

Die Üetlibergbahn wird bis zum 1. Juli auf mehreren Strecken nicht mehr fahren. Matthias Scharrer

Bis Juli stellt die Sihltal Zürich Üetlibergbahn (SZU) die Stromversorgung auf der Strecke der S10 um. Aus diesem Grund ist der Teilabschnitt vom Triemli bis zum Üetliberg bis zum 1. Juli von Montag bis Freitag ganztags gesperrt, wie die SZU mitteilt. Reisende können in der Zeit auf Ersatzbusse ausweichen.

Vom 9 Mai bis zum 1. Juli wird auch die Teilstrecke Binz bis Triemli unter der Woche bis jeweils 18 Uhr gesperrt. Fahrgäste werden auf Zürcher Stadtgebiet auf die Verkehrsmittel der VBZ verwiesen.

An den Wochenenden und Feiertagen werden die Arbeiten unterbrochen. Damit verkehrt die S10 jeden Samstag und Sonntag sowie an Auffahrt, 26. Mai, am Freitag, 27. Mai, und am Pfingstmontag, 6. Juni, normal auf den Zürcher Hausberg.