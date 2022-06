«Keine chinesischen Verhältnisse» schaffen: Zürcher Gemeinderat will biometrische Erkennungssysteme verbieten

Auf Zürcher Stadtgebiet soll es auch in Zukunft keine biometrischen Überwachungssysteme geben, die Menschen anhand von Gesicht, Gang, Augen oder Stimme erkennen. Der Gemeinderat hat am Mittwoch eine entsprechende Motion an den Stadtrat überwiesen.