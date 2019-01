Am frühen Mittwochmorgen, 9. Januar 2019 verhafteten Stadt- und Kantonspolizei Zürich in einer koordinierten Aktion im Zusammenhang mit Fangewalt und im Auftrag der Staatsanwaltschaft zehn tatverdächtige Männer. Dies gab die Stapo Zürich am Mittwoch in einer Medienmitteilung bekannt.