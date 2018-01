«Stabil» sei ihr gesundheitlicher Zustand heute, sagte die 31-Jährige, die gestern vor dem Bezirksgericht Uster stand. Ganz anders zumute war ihr eines Morgens Mitte November 2016. An jenem Tag «wollte und musste ich die Wohnung verlassen». In der Wohnung in Dübendorf lebte sie mit ihrem damals 34-jährigen Freund. Nachdem er sie zwei Wochen zuvor massiv geschlagen hatte, fühlte sie sich von ihm bedroht. Sie sei unter grosser seelischer Belastung gestanden, stark verängstigt gewesen und hatte einmal mehr zu viel getrunken – «und dann griff ich zum Messer und stach einfach zu».

In der Anklage ist von einem 20 Zentimeter langen Messer als Tatwaffe die Rede. Damit stach die Frau dem «ahnungslos im Bett liegenden» Freund in den Bauch. Laut Anklage sagte sie später, dass sie ihn sogar hätte enthaupten wollen. Durch den Stich wurde der Mann so schwer verletzte, dass er, hätte er nicht selbst den Rettungsdienst alarmiert, «ohne sofortige ärztliche Intervention gestorben wäre».

«Unheilvolle Dynamik»

«Ich wollte ihn zu keinem Zeitpunkt töten», beteuerte die Frau vor Gericht. Weshalb sie dennoch zum Messer gegriffen habe, könne sie sich nicht erklären. Heute habe sie ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Sie und ausdrücklich auch er wollen ihre Beziehung weiterführen. Dass das nicht klappen könnte, dafür «sehe ich keine Hindernisse».