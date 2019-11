Trotz aller Nachteile sagt der Stadtrat «Ja» zum Rosengarten

Das Rosengarten-Projekt scheidet die Geister. Der Zürcher Stadtrat hat nun nach Abwägen aller Vor- und Nachteile entschieden, Ja zu diesem Grossprojekt zu sagen. Am Abstimmungskampf beteiligen will er sich aber nicht. Die Vorlage kommt am 9. Februar auf kantonaler Ebene vors Stimmvolk.