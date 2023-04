Trickbetrüger Nach Schockanrufen: Stadtpolizei Zürich nimmt erneut Geldkuriere fest und warnt vor weiteren Betrügern Fahnder der Stadtpolizei Zürich haben drei Personen in den Kreisen 4 und 11 festgenommen. Diese holten nach «Schockanrufen» Wertgegenstände von Betrugsopfern ab.

Aktuell gehen bei der Stadtpolizei Zürich vermehrt Meldungen über falsche Polizisten ein. Diese melden sich per Telefon bei ihren Opfern. Symbolbild: Svetikd / iStockphoto

Im ersten Fall meldete sich eine 83-jährige Frau bei der Stadtpolizei Zürich und teilte mit, dass sie von einem falschen Polizisten angerufen wurde. Am Telefon hätte der Betrüger gemäss Mitteilung von Einbrüchen in der Umgebung gewarnt und dass bei einem festgenommenen Täter ihre Adresse gefunden worden sei.

Die Frau erkannte die Absicht, liess die Täterschaft im Glauben, auf die angebotene «Hilfe» eingehen zu wollen und informierte die Stadtpolizei Zürich. Rund zwei Stunden später kam ein Mann bei ihr vorbei, um die Wertgegenstände abzuholen. Fahnder der Stadtpolizei Zürich hatten das Vorgehen mit der Rentnerin abgesprochen und überwachten die Übergabe.

Nur wenige Augenblicke nachdem der Abholer die Wertsachen an sich genommen hatte, klickten auch schon die Handschellen. Die Fahnder nahmen den 27-jährigen Serben sowie seine 22-jährige Begleiterin mit deutscher Staatsangehörigkeit fest und übergaben sie an die Staatsanwaltschaft Zürich.

Zweiter Fall am selben Tag

Später meldete sich gemäss Mitteilung die Ehefrau eines 47-Jährigen bei der Stadtpolizei Zürich und teilte mit, dass ihr Mann soeben mit einem falschen Polizisten in Kontakt steht. Ihm wurde ebenfalls die Geschichte mit den festgenommenen Einbrechern in der Umgebung geschildert. Auch in diesem Fall gelang es den Fahndern der Stadtpolizei Zürich, die Geldabholung zu überwachen und den Kurier, einen 35-jährigen Bulgaren, nach der Übergabe festzunehmen.

Aktuell gehen bei der Stadtpolizei Zürich vermehrt Meldungen über falsche Polizisten ein. Die Maschen, dass angeblich ein Familienmitglied Opfer eines Unfalles geworden und deshalb rasch eine grössere Geldleistung zu erbringen sei oder wie oben beschrieben, dass in der Umgebung Einbruchdiebstähle verübt worden seien, werden aktuell vermehrt gemeldet. Im Zusammenhang mit Trick-Betrügern weist die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung auf Folgendes hin: